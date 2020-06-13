Ростуризм: зарубежные страны пока не готовы принимать туристов из России

Зарубежные страны пока не заявляли о готовности принять туристов из России, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ.

«По состоянию на сейчас готовности в июне принимать российских туристов пока нет», — сказала Догузова.

Она добавила, что некоторые страны готовы начать туризм с середины июля, другие — с августа. Тем не менее, конкретных дат пока нет.

В России выявлено 520 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6829 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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