Десять человек погибли, 117 пострадали при взрыве автоцистерны в Китае

Минимум десять человек погибли, еще 117 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным местных властей, несколько человек находятся под завалами разрушенного дома. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что автоцистерна взорвалась на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу». После взрыва цистерна пролетела на сотни метров через трех- и четырехэтажные здания.

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