В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации.

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На днях они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

«Диагноз по обоим стал известен вчера вечером», — отмечает издание.

Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума». Накануне стало известно, что супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

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