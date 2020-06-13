Ветер свалил свыше 40 деревьев в Москве за сутки

В результате дождя и ветра в Москве за минувшие сутки упали 42 дерева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что больше всего деревьев снесло в Восточном и Северо-Западном административных округах.

Пострадавших нет.

В работах по ликвидации последствий непогоды были задействованы 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 50 единиц техники.

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