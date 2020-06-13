WSJ: Советник Трампа заявил об отсутствии ожиданий второй волны COVID у Белого дома

Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что Белый дом не ожидает второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с инвесторами во время закрытого онлайн-заседания.

Советник Трампа добавил, что вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в определенных частях США являются контролируемыми.

«Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны», — подчеркнул Кудлоу.

Он также сослался на рост числа COVID-положительных тестов в Аризоне и Южной Каролине, однако, по его мнению, такая статистика связана с увеличением объемов тестирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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