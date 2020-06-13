Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о «скрытых» признаках нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, употребление слова «бессимптомный» к людям с COVID-положительным тестом на коронавирус является «бессмысленным». Биолог объяснила, что «бессимптомниками» является молодое поколение, которое не попадает под внимание врачей.

Она добавила, что такие пациенты могут не замечать ухудшения в работе почек, а также сокращения объема легких.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — подчеркнула Баранова.

Биолог отметила, что для проверки состояния почек следует сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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