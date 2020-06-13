Факельное горение зафиксировали на месте пожара в Казани
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На месте пожара на газораспределительной станции в Казани зафиксировали факельное горение. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель главного управления МЧС России по Татарстану отметил, что пожарные занимаются охлаждением места возгорания для препятствования распространению огня на соседние емкости.
В МЧС также уточнили, что эта угроза на данный момент отсутствует. Кроме того, к тушению пожара был привлечен пожарный поезд. На месте работают 48 единиц техники, а также 138 человек.
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