Факельное горение зафиксировали на месте пожара в Казани

На месте пожара на газораспределительной станции в Казани зафиксировали факельное горение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель главного управления МЧС России по Татарстану отметил, что пожарные занимаются охлаждением места возгорания для препятствования распространению огня на соседние емкости.

В МЧС также уточнили, что эта угроза на данный момент отсутствует. Кроме того, к тушению пожара был привлечен пожарный поезд. На месте работают 48 единиц техники, а также 138 человек.

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