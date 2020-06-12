Власти США раздадут около 100 млн масок пассажирам транспорта

Около 100 млн тканевых масок будет направлено в транспортный сектор США для раздачи пассажирам, говорится в сообщении американского министерства транспорта.

При этом приблизительно 86,8 млн масок поступят в аэропорты страны, еще 9,6 млн – в транспортные управления и поезда, указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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