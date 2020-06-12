Песков рассказал, в чем сила российского народа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что силой российского народа является его душа, а также его многоконфессиональность и многонациональность, передает РИА «Новости».
Также он назвал одним из важнейших качеств россиян внутреннюю готовность к подвигу.
«Сила в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме!», — сказал представитель Кремля.
По его словам, в последние годы патриотизм является одной из положительных черт жителей страны.
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