Песков рассказал, в чем сила российского народа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что силой российского народа является его душа, а также его многоконфессиональность и многонациональность, передает РИА «Новости».

Также он назвал одним из важнейших качеств россиян внутреннюю готовность к подвигу.

«Сила в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме!», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в последние годы патриотизм является одной из положительных черт жителей страны.

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