Возбуждено дело после падения самолета в Рязанской области

Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области накануне, 11 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

По данным следствия, самолет Х-32 «Бекас» упал при выполнении авиахимических работ. Пилот погиб, у него было свидетельство пилота и свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна.

Отмечается, что пилот не уведомил уполномоченные органы управления воздушным движением о полете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие предполагает, что воздушное судно могло упасть из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или из-за неблагоприятных погодных условий.

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