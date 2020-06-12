Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в крымском гидрометцентре заявили, что наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, из-за чего объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня сократился по сравнению с 2019 годом в 2,3 раза. Причиной обмеления водохранилищ стали засуха и бесснежная зима.

12 июня воду начали подавать из водозабора в Бахчисарайском районе.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. После этого Симферополь начали снабжать водой исключительно за счет трех водохранилищ естественного стока.

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