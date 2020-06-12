На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На сайте стопкоронавирус.рф теперь можно увидеть карту выхода из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

Согласно карте, большинство регионов в настоящее время находятся на первом этапе, при котором возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.

В регионах со вторым этапом начинают открывать магазины площадью до 800 кв. м и ряд образовательных организаций.

Сахалин уже перешел к третьему этапу снятия ограничений. Там открываются кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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