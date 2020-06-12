Во французском дворце юстиции произошла стрельба
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Во дворце правосудия французского города Ним произошла стрельба, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает издание Midi Libre.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. Район оцеплен, в здание никого не пускают.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
По данным других СМИ, стрелявший совершил суицид во дворце правосудия.
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