Во французском дворце юстиции произошла стрельба

Во дворце правосудия французского города Ним произошла стрельба, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает издание Midi Libre.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. Район оцеплен, в здание никого не пускают.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным других СМИ, стрелявший совершил суицид во дворце правосудия.

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