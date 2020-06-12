Спасатели ликвидировали еще 44 лесных пожара в России

За минувшие сутки в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 648 га. Об этом говорится в сообщении «Авиалесоохраны», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

По данным на 00.00 мск, на территории страны действовал 21 лесной пожар на площади 10,4 тыс. га. В частности, два крупных пожара площади 8 695 га зафиксировали в Чукотском автономном округе, еще два возгорания на площади 1 208 га было в Магаданской области, восемь небольших пожаров в Ханты-Мансийском АО и т.д.

К тушению возгорания привлечены 780 человек и 123 единицы специальной техники.

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