Разбившийся под Рязанью самолет задел линии электропередачи

Упавший в Рязанской области легкомоторный самолет «Бекас» задел линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

По данным управления, воздушное судно потерпело крушение неподалеку от деревни Сасыкино.

Отмечается, что уже организована доследственная проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в результате происшествия погиб пилот.

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