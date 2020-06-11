Разбившийся под Рязанью самолет задел линии электропередачи
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Упавший в Рязанской области легкомоторный самолет «Бекас» задел линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.
По данным управления, воздушное судно потерпело крушение неподалеку от деревни Сасыкино.
Отмечается, что уже организована доследственная проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в результате происшествия погиб пилот.
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