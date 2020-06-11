Суд арестовал экс-вице-губернатора Новгородской области за мошенничество

Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нечаева обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», согласно которой чиновнику грозит 10 лет заключения.

По решению Пресненского суда, арест бывшего вице-губернатора продлится до 9 августа.

Ранее в 2016 году Нечаев уже был приговорен Басманным судом к 3,5 года заключения за ряд эпизодов мошенничества.