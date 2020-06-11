Песков переадресовал вопрос о заведенном против главы Норильска деле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заведенном против главы Норильска деле следственным органам, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это вопрос к следственным органам», — произнес он.
Песков отметил, что Кремль не выполняет следственные функции, в связи с чем не может никак прокомментировать данную ситуацию.
До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ №3.
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
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