Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заведенном против главы Норильска деле следственным органам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это вопрос к следственным органам», — произнес он.

Песков отметил, что Кремль не выполняет следственные функции, в связи с чем не может никак прокомментировать данную ситуацию.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ №3.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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