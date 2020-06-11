В Алуште отреагировали на скандал с ошибкой в слове «Россия» на плакате

В крымской Алуште работник местной администрации не проверил поздравительный плакат ко Дню России, в результате чего название страны появилось на нем с одной буквой «с». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации города Галину Огневу.

Плакат с ошибкой был размещен в Алуште примерно в 11.00, 10 июня. Спустя полчаса он бы снят, на его место повесили новый.

По словам Огневой, работник будет наказан.

Она отметила, что заказ на изготовление плаката был размещен в частной типографии в Симферополе.