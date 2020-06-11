В Калининграде мужчина зарезал собаку на глазах у детей
В Калининграде на Куршской косе полицейские задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по области Светлану Поставничую.
Отмечается, что дети рыбачили на берегу залива, когда услышали собачий визг. В камышах они заметили мужчину, который наносил собаке удары ножом. Дети обратились к взрослым, а те вызвали полицию.
«Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель», - сказала Поставничая.
Мужчину доставили в дежурную часть, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными.
Очевидец отвез собаку в ветеринарную часть, но животное скончалось от полученных ранений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье спасатели вытащили собаку из канализационного колодца
— На Бали британец просидел шесть дней в колодце