Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч

В России за сутки выявили 8779 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев возросло до 502 436.

Также за сутки умерли 174 пациента. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

За последние сутки из больниц выписали 8367 пациентов, общее число вылечившихся увеличилось до 261 150.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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