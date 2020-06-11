Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), преподавателя МГТУ им. Баумана Владимира Лапыгина, осужденного в 2016 году за государственную измену. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Трифонову.

«Ходатайство Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — сообщила она.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд приговорил Лапыгина к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 275 УК (государственная измена), максимальная санкция по которой предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. 75-летний ученый был взят под стражу в зале суда.

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