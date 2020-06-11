Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что новой волны пандемии коронавируса осенью не будет. Об этом пишет РИА «Новости».

Он объяснил это тем, что специалисты еще в мае заметили, что острота заболевания значительно снижается. Меньшему числу зараженных требовалась экстренная помощь, все больше людей справлялись с COVID-19 на дому.

Кроме того, вирусологи госпиталя San Raffaele провели исследование, которое показало, что вирусная нагрузка в начале пандемии была в десятки раз выше, чем в конце мая.

«Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — заключил Клементи.

Профессор добавил, что COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может стать банальным респираторным заболеванием.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу