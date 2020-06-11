В Подмосковье из-за грозы пять поселений остались без света

В Подмосковье из-за грозы без света остались пять поселений, где живут больше 1,2 тысячи человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Произошло нарушение энергоснабжения в пяти населенных пунктах 451 жилого дома, в которых проживает более 1200 человек», — сказал собеседник.

Он также отметил, что упали 31 дерево, но машины и инфраструктура не были повреждены.

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