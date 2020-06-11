Коронавирус выявили у 7,3 млн человек в мире

Коронавирусная инфекция выявлена у 7 360 239 человек по всему миру, жертвами инфекции в общей сложности стал 416 201 пациент. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа зафиксировано 121 628 случаев COVID-19, скончались 4 924 человек.

При этом излечились по всеми миру 3 454 807 пациентов.

По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.