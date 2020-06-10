На юге Москвы загорелся подвал в кафе

Пожар начался на юге Москвы в подвале кафе «Тангал», сообщает к со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ЮАО, улица Красного Маяка... Возгорание в подвале кафе «Тангал». Проводится эвакуация посетителей», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время уточняется площадь пожара в заведении. Спасатели выехали на место возгорания.

Почему в кафе находились посетители во время действия мер по коронавирусу в столице, не уточняется.

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