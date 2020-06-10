В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

В Мурманске экс-чиновница Лилия Хорунженко сбила на автомобиле 13-летнего подростка и отсудила у его семьи 111 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Родители пострадавшего ребенка подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда.

Инцидент произошел в 2018 году в дачном поселке под Мурманском. Подросток катался на велосипеде и был сбит Хорунженко. Он получил травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга.

В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок нарушил правила, так как не имел права ездить по дороге общего пользования.

В действиях Хорунженко ведомство не усмотрело административного нарушения. Суд отказался принять доводы стороны ответчика и встал на сторону экс-чиновницы. Было постановлено взыскать с родителей ребенка 111 тысяч рублей за повреждение автомобиля.

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