В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу.

«Предотвращен террористический акт в городе Симферополь Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять россиян планировали взорвать самодельное устройство на рынке. Также террористы пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

По имеющимся данным, готовившие теракт связаны с «представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

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