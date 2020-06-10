Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «масочный режим», независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, стоит не только ходить в маске и перчатках, но и носить в кармане флакон с антисептиком.

Она напомнила, что вирус никуда не ушел и по-прежнему передается среди людей.

«Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что прописанные ведомством правила необходимо четко соблюдать.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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