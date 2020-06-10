В Токио из-за жары были госпитализированы несколько десятков человек

В Токио тридцать человек из-за жары находятся в больницах, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что возраст пострадавших колеблется от 25 до 99 лет. Два пациента в тяжелом состоянии.

В Токио воздух прогрелся до почти +31°С, на северо-востоке острова Хонсю — до +33°С. В Фукусиме, Ямагате, Нагано ожидается +34°-36°С.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экстренное предупреждение о жаре объявили в столице

— Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары