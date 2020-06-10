В Токио из-за жары были госпитализированы несколько десятков человек
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В Токио тридцать человек из-за жары находятся в больницах, сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что возраст пострадавших колеблется от 25 до 99 лет. Два пациента в тяжелом состоянии.
В Токио воздух прогрелся до почти +31°С, на северо-востоке острова Хонсю — до +33°С. В Фукусиме, Ямагате, Нагано ожидается +34°-36°С.
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