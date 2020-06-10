В Москве в среду ожидается до +30°С
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В столице в среду, 10 июня, ожидается до +30°С. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, при переменной облачности будут локальные кратковременные дожди, возможна гроза.
Максимальная температура воздуха в Москве составит +28°С...+30°С, в Подмосковье — +25°С...+30°С.
Порывы юго-восточного ветра при грозе будут достигать 12-15 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
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