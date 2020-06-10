Песков опроверг предположения о заниженной статистике по COVID в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Об этом сообщает CNN.

В интервью Пескова спросили, возможно ли, что Россия «манипулирует» статистикой. Данный вопрос объяснили тем, что в России число жертв коронавируса значительно меньше, чем в других странах.

«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», — отметил представитель Кремля.

По последним данным, в России выявлено 485 253 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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