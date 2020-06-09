Во Владимирской области отменили цифровые пропуска

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ об отмене цифровых пропусков в регионе с 9 июня. Об этом сообщает сайт областной администрации.

Однако в документе указывается, что исключениями являются два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе. Речь идет о поселках Золотково и Мезиновский. В этих населенных пунктах введен карантин.

«Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантинных ограничений», — отмечается в сообщении.

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