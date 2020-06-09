На Петербург обрушился град размером с яйцо
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На Санкт-Петербург обрушились ливень и сильнейший град, передает «Фонтанка.ру».
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
По словам очевидцев, от выпавших осадков в городе побелела земля.
При этом ранее в Петербурге держалась жара с температурой более 30 градусов.
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