Здание «Ростелекома» загорелось в Махачкале

Огонь на площади 200 кв. метров был зафиксирован в здании компании Ростелеком в Махачкале, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по республике.

По данным спасательной службы, горит третий этаж и кровля здания по проспекту Расула Гамзатова, 3.

К тушению возгорания были привлечены 40 человек и 12 единиц техники.

Подробности о разрушениях и пострадавших не приводятся.

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