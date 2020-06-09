Здание «Ростелекома» загорелось в Махачкале
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Огонь на площади 200 кв. метров был зафиксирован в здании компании Ростелеком в Махачкале, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по республике.
По данным спасательной службы, горит третий этаж и кровля здания по проспекту Расула Гамзатова, 3.
К тушению возгорания были привлечены 40 человек и 12 единиц техники.
Подробности о разрушениях и пострадавших не приводятся.
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