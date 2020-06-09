В России резко выросла смертность в ДТП

В первом квартале 2020 года в России резко выросло число ДТП. Каждая одиннадцатая авария привела к смертельному исходу. Это следует из статистики ГИБДД, оказавшейся в распоряжении «Газеты.Ru».

Всего на дорогах страны произошло 32,5 тыс. (+1,5%) аварий, в которых погибли 3,34 тыс. человек (+8,2%), 42 тыс. (+0,2%) получили ранения разной степени тяжести.

Как подчеркивают в ГИБДД, в 23 регионах страны прогнозируемый показатель социального риска по числу погибших оказался превышен в каждом из трех месяцев.

Основным летальным фактором стал выезд автомобилей на встречную полосу, а также несоответствие скорости машин конкретным условиям движения и нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части.

Резкий всплеск аварийности в ведомстве связывают с аномально теплой зимой в европейской части России. С выводами Госавтоинспекции согласился и автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Обычно в зимнее время есть довольно большая часть граждан, которые ставят автомобиль на прикол. Возобновляют вождение они только после того, как слякоть уходит с дороги. Очевидно, что из-за теплой зимы они не переставали водить», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в апреле количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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