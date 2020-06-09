Врач оценил вероятность новых волн коронавируса

Существует вероятность, что третья и другие волны коронавирусной инфекции будут едва заметными, если правильно бороться с ее распространением сейчас. Такое мнение высказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, передает РИА «Новости».

Специалист считает, что вторая волна инфекции будет, а появление третьей и последующих зависит от того, как «правильно сейчас себя вести».

По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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