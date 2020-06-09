Ученые предположили, что COVID-19 появился в Китае летом 2019 года

Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США предположили, что коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае уже в августе 2019 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ученые проанализировали спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, а также тенденции поиска в интернете.

Во время работы специалисты нашли «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Больше всего автомобилей было отмечено в декабре 2019 года.

Кроме того, анализ показал, что пользователи ввели в поисковой системе Baidu огромное количество раз слова «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в конце 2019 года.

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