В России за сутки выявили 8 595 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 8 595, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1 572, Подмосковье — 739, Санкт-Петербурге — 318.

Также за 24 часа в стране выздоровели 11 709 пациентов и скончался 171 человек.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у более 7,2 млн человек.

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