Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель

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Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По данным агентства, медики боролись за жизнь водителя, но не смогли его спасти.

«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнил собеседник агентства.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали, по некоторым данным, с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.

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