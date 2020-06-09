Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель
Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
По данным агентства, медики боролись за жизнь водителя, но не смогли его спасти.
«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнил собеседник агентства.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали, по некоторым данным, с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.
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