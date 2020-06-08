Сапсерфер в Краснодарском крае спас запутавшегося дельфина

В Краснодарском крае сапсерфер спас дельфина, который запутался в леске. Ролик по спасению мужчина опубликовал в своем Instagram.

Сапсерфер рассказал, что намеревался поплавать с дельфинами, однако обнаружил, что одно из животных не может плыть.

Он отметил, что дельфин был обессилен: леска опутывала хвост, а также части туловища животного.

«Видя, что дельфин был без сил, мне удалось быстро добраться до него и в течении 10 минут освободить из плена этой непонятной системы», — написал он в своем блоге.

Житель Краснодарского края приблизился к дельфину на доске и распутал леску, после чего животное смогло уплыть.

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