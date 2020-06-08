Гендиректора РВК Повалко обвинили в злоупотреблении полномочиями

Гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение было предъявлено следственным департаментом МВД России.

При этом адвокат Повалко Георгий Антонов заявил, что его подзащитный категорически не признает вину.

Он также добавил, что он с Повалко поехал к следователю, который инкриминировал данное обвинение, после избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что следствие проверяет деятельность фонда RVC I LP.

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