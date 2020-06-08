Режим самоизоляции и пропусков отменят в Москве 9 июня

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве со вторника, 9 июня. Об этом в ходе заседания Общественной палаты Москвы заявил ее председатель Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок», — цитирует Ремчукова ТАСС.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге подтвердил, что с 9 июня в городе действительно отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том, числе режим самоизоляции и пропуска.

«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — добавил чиновник.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.

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