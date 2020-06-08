Психолог рассказала о пользе самоизоляции для подготовки к ЕГЭ

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, позволил выпускникам сконцентрировать внимание на подготовке к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказала руководитель центра НМИЦ здоровья детей Светлана Лазуренко.

«Самоизоляция как раз позволила в определенной степени сконцентрировать внимание на подготовке к экзаменам. В данной ситуации, как и у любой другой, есть свои плюсы и свои минусы», — пояснила психолог.

Она добавила, что большинство выпускников в России – это взрослые и социально зрелые личности, которые провели эти несколько месяцев с пользой.

Психологическое сообщество, со своей стороны, готово оказать всю необходимую поддержку для успешной сдачи экзаменов, заключила Лазуренко.

Ранее глава Российского движения школьников Сергей Рязанский заявил, что пандемия дала российским выпускникам важный жизненный опыт.