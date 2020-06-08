В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус

В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека. О них подробнее рассказал Роспотребнадзор.

Первый вид тестирования — «молекулярная диагностика», которая проводится контактным людям или тем, у кого есть симптомы ОРВИ. У человека берут мазок из носа и ротоглотки. Результат покажет, инфицирован ли человек на момент проведения тестирования.

Также существует «анализ на антитела (IgM и IgG)», в рамках которого берется капиллярная или венозная кровь. Пройти тест и узнать о наличии иммунных клеток в организме в результате контакта с вирусом может любой желающий. Полученные результаты могут служить не только для определения антител у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения России.

Последний тест — «анализ на вирусные антигены». Этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа. Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже. Его можно сдать на приеме у врача.

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