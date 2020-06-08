На Камчатке обнаружили крупный очаг коронавируса в Доме ребенка

Власти Камчатки подтвердили возникновение очага заражения коронавирусом в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском, заразились 24 сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио зампредседателя правительства региона Романа Василевского.

«По моим данным, заразились 24 человека. У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Мы направим этих людей в санаторий «Жемчужина Камчатки», как только развернем там госпиталь», — сказал Василевский.

По его словам, работы по эвакуации зараженных должны быть завершены уже к вечеру 8 июня.

Ранее Правительство Камчатского края заявило о дефиците коек для больных коронавирусом в регионе. На сегодняшний день в стационарах находятся 423 человека при имевшихся 406 койках.

Руководство региона распорядилось переоборудовать крупнейшую гостиницу полуострова в госпиталь для заболевших.

Всего, по официальным данным, на территории Камчатского края зафиксировано 1 125 случаев заражения коронавирусом, погибли 23 пациента.

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