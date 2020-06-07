Германия предложила создать НАТО в сфере здравоохранения

Глава немецкого минздрава Йенс Шпан выступил с предложением о создании единого европейского альянса, который будет оказывать взаимоподдержку во время кризисных ситуаций типа пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

Он указал на необходимость разработки единых структур, которыми могли бы воспользоваться врачи. Эти структуры, по его мнению, позволят оказать эффективную и быструю помощь за счет мобилизации ресурсов.

«Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения», — добавил Шпан.

Министр также выразил заинтересованность в расширении деятельности Европейского центра профилактики и контроля заболеваний для превращения его в подобие общеевропейского института вирусологии.