В Нью-Йорке отменили комендантский час

Комендантский час отменяется в Нью-Йорке в связи с переходом протестов в мирное русло, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.

«Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом», – написал глава Нью-Йорка.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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