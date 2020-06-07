Журналист Азар вышел на свободу
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Журналист Илья Азар вышел на свободу после десяти суток административного ареста, сообщает «Интерфакс».
Азар был задержан 26 мая возле здания МВД, где он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Суд признал журналиста виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест.
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