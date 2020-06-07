Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА «Новости».

Данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского, расположенном около подмосковного поселка Переделкино.

При этом торжества пройдут в условиях введенных в России мер по коронавирусу.