Почти десять рейсов отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили девять рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.55 мск. в Домодедово отменено восемь рейсов.

При этом во Внуково отменен лишь один рейс.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Шереметьево и Жуковском не преставлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.